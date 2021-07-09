Милонов захотел наказывать за откровенные наряды на улицах Петербурга

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел наказывать людей за появление в общественных местах Санкт-Петербурга в откровенных нарядах. Его высказывания приводит издание «Петербургский дневник».

По мнению Милонова, местные жители и туристы не должны гулять по улицам города в «неподобающем виде». «В культурной столице есть определенные правила поведения: запрет на некоторые действия и рекомендации по внешнему виду. То, что позволительно на променаде в южных городах, непозволительно в Петербурге», — пояснил он.

При этом депутат не ответил на вопрос собеседника о том, какие именно предметы гардероба он считает неприемлемыми. «Совесть сантиметрами не измеришь, поэтому я не собираюсь готовить точный список неподобающей одежды», — подчеркнул политик и добавил, что в европейский странах, например, «без брюк в ресторан не пустят».

Помимо этого, Милонов отметил, что нарушителей следует привлекать к административной ответственности. Однако, по его словам, полицейским достаточно вынести хулиганам предупреждение, а не выписывать штраф. Депутат считает, что таким образом можно донести до общества понятие о том, что ходить с голым торсом в публичном месте не является нормой.

В январе 2018 года Виталия Милонова возмутили стройные манекены в торговых центрах. Депутат высказался против манекенов с «нереальными» пропорциями тела и предложил устанавливать в торговых точках манекены со среднестатистической фигурой.