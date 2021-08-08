Экономист Кричевский выразил солидарность идеям Шойгу

Экономист Никита Кричевский рассказал о западной пропаганде в России. В частности, специалист напомнил, что на встрече с трудовым коллективом красноярского предприятия «Красмаш», выпускающего межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», Шойгу констатировал, что «информация сегодня стала одним из видов вооружений».

Также он отметил, что в Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создается информационное оружие, которое «внедряется и распространяется по нашей стране». Об этом сообщает издание «Новые известия».

«Вряд ли вы назовете в нашей стране хоть один центр, который готовит специалистов по информационным атакам. Мы не готовим таких специалистов. Но в Европе существуют несколько центров, которые готовят таких специалистов из граждан нашей страны… И это не единицы, это десятки людей, которые каждый квартал штампуются», — привел слова министра обороны эксперт.

Кричевский также напомнил о документах британской разведки о финансировании антироссийской пропаганды через обширную сеть НКО, которые были в итоге рассекречены движением Anonymous.

Группа Anonymous также вскрыла связь участников «гуманитарных программ» с британской разведкой, «засветив» резюме одного из сотрудников. В нем говорится, что раньше этот человек работал политтехнологом в НАТО и британском Ministry of Defence, напомнил Кричевский.

Экономист коснулся и вопроса центов пропаганды. Anonymous, напомнил эксперт, дал наводку на три таких центра. В частности, говорится о StratCom в Риге, CCDCOE в Таллине и CGDP в Варшаве.

«И все же было бы неверным считать застрельщиками антироссийской пропаганды карликовые страны-члены НАТО. В коммуникационном противостоянии участвуют все. Так, еще в апреле 2017 года семь государств Североатлантического Альянса (Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Франция) подписали меморандум о взаимопонимании и создании в Хельсинки Европейского Центра передового опыта по противодействию «гибридным» угрозам (Hybrid CoE). Позднее к ним присоединились еще 19 государств. Чтобы было понятно, к антироссийской информационной кампании подключились не только страны-участницы НАТО, но и государства ЕС, имеющие внеблоковый статус — как та же Финляндия, Швеция и Австрия», — подчеркнул экономист.

Он отметил, что ранее в России резвились многочисленные НКО, и назвал неудивительным, что в России за последние месяцы прекращена или крайне осложнена деятельность «таких прозападных НКО» как «Форум Свободной России», «Открытая Россия», интернет-издания «Медуза», «Инсайдер», «Проект», VTimes, «Дождь».

«Мне, например, не вполне понятно, зачем в российском информационном пространстве существовали все эти медиа. В эпоху социальных сетей, Telegram или YouTube о любых событиях, даже самых «подзамочных», моментально узнает не только вся Россия — весь мир», — подчеркнул он.

Экономист при этом отметил, что не хочет больше жить в эпоху потрясений. А также выразил уверенность, что не только он.

