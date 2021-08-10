Милонов после слов Шойгу о разложении назвал главных внутренних врагов России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Лентой.ру» ответил на слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что главные враги страны — внутренние. Милонов согласился с тем, что наибольшую опасность для государства представляет внутреннее разложение общества, которому активно способствуют западные страны, насаждающие свою псевдолиберальную идеологию.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой. «Внешние угрозы — они понятны. Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться», — объяснил Шойгу.

Псевдолибералы, гомосексуалисты и эгоисты

Милонов напомнил, что Россия никогда не испытывала настолько критических состояний во время внешнего вмешательства, как в периоды внутренних смут.

«Даже нападение в 1941 году, наверное, все-таки было обречено, — считает политик. — А вот внутренние враги: либералы, леваки, марксисты, троцкисты, гомосексуалисты всегда были реальной проблемой государства. Настоящие трагедии ведь происходят не во время внешних вторжений, а во время внутренних смут. Как революция 1917 года не произошла бы, не случись внутреннего предательства. Внутренний предатель — это главный враг».

Депутат считает, что оппоненты России, как и раньше, пытаются воздействовать на страну не только путем внешних угроз, но и внутреннего разложения. Именно поэтому страна предпринимает все возможные шаги, чтобы очиститься от деструктива.

«Люди словно разлагаются через определенную матрицу ценностей, что очень неправильно. Это эгоисты, которые пропитаны парадигмой псевдолиберальных ценностей, гниющих в одной могиле вместе с Троцким. Такие граждане готовы к тому, чтобы проявить свой внутренний эгоизм, променять страну, власть на удовлетворение своих внутренних желаний. Они не готовы на компромисс. И именно они представляют главную угрозу стабильности России, особенно с учетом того, что наши западные партнеры делают все возможное для пропаганды этих идей. Они используют либералов, гомосексуалистов, предателей, коррупционеров. А будущее России за такими людьми, как Шойгу, Сергей Лавров и, конечно, Владимир Путин», — заключил Милонов.

Ранее Шойгу рассказал, что в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры пропаганды, в которых проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной деятельности на родине. Он объяснил, что там следят за информацией в интернете, выявляют тех, «кто ничего хорошего не пишет», и приглашают их на работу за вознаграждение.