Глава СПЧ призвал Милонова «следить за языком» из-за слов о геях

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал высказывание депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего стерилизовать геев и держать их в специальных приютах. Слова Фадеева приводит издание «Подъем».

Он призвал Милонова следить за своим языком и почитать Конституцию, посчитав его слова публичным призывом к нарушению законов.

«Мне кажется, что как в советские времена вызывали на партийный комитет и устраивали проработку, его партия должна им заняться. Если депутат Госдумы не читал Конституцию, то это неправильно. Можно негативно относиться к геям и ЛГБТ-сообществу, но политический деятель должен следить за своим языком», — отметил Фадеев.

Ранее Милонов назвал геев «самой низшей стадией развития животного мира», подчеркнув, что снова говорит об ЛГБТ из-за того, что люди сами задают ему вопросы на эту тему.

