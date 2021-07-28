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Захарова обвинила Запад в создании железного занавеса

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Фото: Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Западные страны негодуют по поводу каждого закона, принимаемого в России, при этом сами активно занимаются созданием железных занавесов. Об этом заявила в связи с новым законом о научных грантах в Канаде официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что теперь канадские научные институты не получат гранты на разработки совместно с иностранными учеными, если у спецслужб страны будут «свои представления о перспективах проекта». Сославшись на местные СМИ, она пояснила, что проект направлен против Пекина, хотя китайские ученые внесли заметный вклад в инженерно-технический потенциал Канады.

«Но в Канаде... как бы лучше сформулировать... А! Вспомнила! Опускают железный занавес», — сыронизировала дипломат.

27 июля Захарова также высказывалась критически по отношению к Западу. Она предложила США «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии, прежде чем фокусироваться на глобальных угрозах. Таким образом она ответила на призыв американского генерала сосредоточить основное внимание США на опасностях, исходящих от Китая и России.

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