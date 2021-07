Захарова избила манекен с надписью «press» и объяснилась

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила видео, где бьет манекен с надписью «press», а после проводит брифинг, на котором желает удачи российским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Таким образом Захарова приняла участие во флешмобе в поддержку атлетов из России, ролик размещен в ее Telegram-канале с хештегом #wewillROCyou.

Видео начинается с кадров в спортзале, где Захарова отрабатывает удары на манекене для бокса. Крупным планом показана наклейка на животе манекена с надписью «press». После тренировки Захарова отправляется на брифинг, где отвечает на вопросы журналистов о выступлении российских спортсменов в нейтральном статусе, использовании Первой симфонии Чайковского вместо гимна и обвинениях США в хакерских атаках на Олимпиаду.

Финальный вопрос брифинга достается журналистке «Матч-ТВ», которая просит Захарову передать пожелания российским спортсменам в Токио. «Ребята, мы вас любим, мы в вас верим, мы желаем вам побед. И хочется процитировать зарубежных партнеров и всем вместе сказать: We will ROC you. Из России с любовью», — сказала она.

Позже Захарова пояснила изданию «Подъем», что наклейка с надписью «press» означает не принадлежность манекена к СМИ, а месторасположение пресса. «Ни один журналист при съемках ролика не пострадал. Все делаем с любовью!»

Хэштег, представляющий собой интерпретацию известной песни группы Queen, дипломат объяснила отсылкой к Russian Olympic Committee, сокращенно — ROC.

Хештег #wewillROCyou в соцсетях запустила телеведущая Тина Канделаки. В Токио россияне выступают как команда Олимпийского комитета России (ОКР, английское сокращение — ROC). Челлендж по поддержке российских атлетов поддержали блогеры и музыканты, а DJ Smash выпустил мэшап из знаменитой песни Queen — We Will Rock You и первой симфонии Чайковского в поддержку олимпийской сборной России на Играх в Токио.