Захарова связала убийство президента Гаити с его переговорами с Китаем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала убийство президента Гаити Жовенеля Моиза с его переговорами с Китаем о поставках вакцины против коронавируса и с возможным отказом от признания Тайваня. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что еще 16 июня постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Пекин в оказании «давления вакцинной дипломатии» на Гаити — одно из немногих государств, поддерживающих дипсвязи с Тайванем, а не с Пекином. Захарова допустила, что Вашингону стало известно о контактах Пекина и Порт-О-Пренса, остро нуждающегося в вакцинах.

Она указала, что «перед глазами президента Гаити Жовенеля Моиза был пример соседней Доминиканской Республики, недавно признавшей КНР, разорвавшей дипотношения с Тайванем и получающей содействие в борьбе с коронавирусом». Кроме того, заметила Захарова, Доминиканская Республика привлекает китайские инвестиции для строительства пограничной с Гаити железной дороги, а развитие инфраструктуры, прежде всего дорожной, было одним из приоритетов Моиза на посту главы государства.

Также официальный представитель МИД России обратила внимание на то, что большинство исполнителей убийства Моиза скрывались в представительстве Тайваня, а также прилетели в Гаити из Колумбии, которая «уже много лет является одним из оплотов влияния Вашингтона в Латинской Америке», а билеты для них были приобретены на кредитную карту охранного агентства из Флориды (США) CTU Security. Как заметила Захарова, часто под видом «охранных агентств» скрываются частные военные компании и наемники, которых США «используют для достижения своих целей в различных регионах мира».

Также Захарова указала на то, что, по информации венесуэльских контрразведчиков, ранее CTU Security была причастна к неудавшемуся покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а еще двое подозреваемых — американские граждане.

7 июля на Гаити вооруженные преступники атаковали президентскую резиденцию. Злоумышленники пытали, а потом расстреляли главу страны Жовенеля Моиза. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

