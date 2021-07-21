Новое правительство Гаити взяло на себя управление страной

В Гаити новое правительство взяло на себя управление страной, церемония инаугурации прошла во вторник, 20 июля, в столице республики Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает ТАСС

Правительство национального согласия возглавил премьер-министр Ариэль Анри, назначенный на должность президентом Гаити Жовенелем Моизом за два дня до убийства. В своей речи Анри заявил, что Моиз выбрал его кандидатуру, так как видел в нем «убежденного демократа, открытого к диалогу человека, способного оказать посредничество разным акторам политической жизни страны».

Ранее в Гаити отказались от назначения временного президента до избрания нового главы государства на выборах. Президентские и парламентские выборы в стране назначены на 26 сентября. При необходимости, второй тур выборов главы государства пройдет 21 ноября.

Утром 10 июля сенат Гаити провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики утром 10 июля. Однако позже было принято решение отложить инаугурацию на неопределенный срок.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.