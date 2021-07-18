Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину в бронежилете

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вернулась на родину. Об этом сообщает портал Haiti-24.

В аэропорту Моиз встречал премьер-министр страны Клод Жозеф. На фотографиях видно, что на женщину надет бронежилет, а ее рука перевязана.

О том, что Мартин Моиз будет выписана из американской больницы и вернется в страну, сообщалось в субботу, 17 июля. Она примет участие в похоронах своего супруга Жовенеля Моиза.

Ранее Мартин Моиз впервые опубликовала фото из госпиталя. Она поблагодарила своих лечащих врачей за медицинскую помощь. До этого она также вспомнила страшные подробности убийства мужа.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Похороны Моиза состоятся 23 июля.