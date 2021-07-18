Мир
 
Последние новости
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Мать спасла сына от похищения через окно автомобиля
Внешний долг России превысил 470 миллиардов долларов
Зрителям лучшего фильма на Каннском фестивале понадобилась скорая помощь
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Макрон прокомментировал победу французского режиссера на Каннском кинофестивале
Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка
Стало известно о жертвах после ливней с грозами в Белоруссии
Герой России Старовойтов умер на 81-м году жизни
Новости партнеров
Прослушать новость

Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину в бронежилете

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Telegram-канал РИА Новости
Вдова убитого президента Гаити Мартин Моиз вернулась на родину в бронежилете

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вернулась на родину. Об этом сообщает портал Haiti-24.

В аэропорту Моиз встречал премьер-министр страны Клод Жозеф. На фотографиях видно, что на женщину надет бронежилет, а ее рука перевязана.

О том, что Мартин Моиз будет выписана из американской больницы и вернется в страну, сообщалось в субботу, 17 июля. Она примет участие в похоронах своего супруга Жовенеля Моиза.

Ранее Мартин Моиз впервые опубликовала фото из госпиталя. Она поблагодарила своих лечащих врачей за медицинскую помощь. До этого она также вспомнила страшные подробности убийства мужа.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Похороны Моиза состоятся 23 июля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Martine Moïse est rentrée au pays !
Назван возможный заказчик убийства президента Гаити
Убийство президента Гаити планировалось несколько месяцев
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло