Убийство президента Гаити планировалось несколько месяцев

Основные подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза готовились отстранить его от власти в течение нескольких месяцев. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальные лица Гаити.

По словам властей, встречи подозреваемых велись в течение последнего года. Однако, как утверждают сами попавшие под следствие, они не планировали убийство президента, а лишь хотели лишить его власти.

В группу основных подозреваемых вошли 63-летний врач и пастор Кристиан Эммануэль Санон, владелец компании по предоставлению финансовых услуг Уолтер Вейнтмила и Антонио Ветриаго, продавец охранно-технического оборудования, который и нанял колумбийских коммандос, задействованных в преступлении.

The New York Times приводит слова родных бывших колумбийских военных, напавших на президентскую резиденцию. Они утверждают, что наниматель предлагал коммандос «охрану важных лиц» и иногда утверждал, что операцию поддерживает правительство США.

12 июля правоохранительные органы Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. По словам начальника Национальной полиции Гаити Леона Шарля, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из «разработчиков плана убийства».

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.