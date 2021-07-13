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Связь США с убийцами президента Гаити подтвердили

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Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити оказался информатором ведомства США

Связь американского антинаркотического ведомства DEA с предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза подтвердили: один из подозреваемых оказался информатором агентства. Об этом в DEA cообщили РИА Новости.

Представитель ведомства подтвердил эту информацию, подчеркнув, что группа убийц «не действовала от лица DEA». Он также сообщил, что агентство оказало властям Гаити содействие в поимке предполагаемого преступника.

Информация о том, что некоторые из убийц имели связи с правоохранительными органами США, в том числе ФБР, появилась ранее 13 июля. Сообщалось, что после убийства лидера страны один информатор связался с сотрудниками управления. Те в свою очередь призвали его сдаться местным властям и оповестили о данных контактах официальных лиц в Гаити. Эту информацию представитель DEA также подтвердил российскому агентству

Ранее в тот же день стало известно, что Министерство юстиции США проведет собственное расследование убийства президента Гаити.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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