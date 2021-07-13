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МИД отреагировал на данные о причастности ЧВК из США к убийству президента Гаити

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости
Захарова отреагировала на данные о причастности ЧВК из США к убийству президента Гаити

Причастность американской частной военной компании (ЧВК) к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза — достаточно «ужасающий повод», однако ни санкций, ни реакции международного сообщества на этот счет не последовало. Так на последние данные по делу отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ну и где? Где санкции, заявления "семерки", истерика американских правозащитников?» — удивилась Захарова. Она также обратила внимание на данные о том, что ряд подозреваемых в убийстве оказались информаторами правоохранительных органов США.

Ранее телеканал CNN сообщил, что несколько человек, подозреваемых в убийстве Моиза, ранее были информаторами Управления по борьбе с распространением наркотиков и Федерального бюро расследований США. Позже Министерство юстиции США сообщило, что проведет собственное расследование убийства, чтобы установить, не было ли нарушено уголовное законодательство США в связи с этим делом.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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