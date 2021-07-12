Задержан возможный координатор операции по убийству президента Гаити

Правоохранительные органы задержали возможного координатора операции по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Национальной полиции Гаити Леона Шарля.

«Первым, кому звонили бандиты, был Кристиан Эмманюэль Санон... который сейчас находится под стражей, и поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США», — сказал Шарль.

По его словам, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из «разработчиков плана убийства».

Ранее США отправили на Гаити сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.