Мир
 
Последние новости
Названы «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19
Лесной пожар в российском городе связали с поджогом
Назван лучший игрок чемпионата Европы по футболу
Москвичам дали рекомендации по спасению от жары 
Звезда «Клона» в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум премьер-министру
Врач объяснил популярность вакцины «КовиВак»
Вильфанд предрек Земле повышение средней температуры
Мэтт Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино
Новости партнеров
Прослушать новость

Задержан возможный координатор операции по убийству президента Гаити

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Правоохранительные органы задержали возможного координатора операции по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Национальной полиции Гаити Леона Шарля.

«Первым, кому звонили бандиты, был Кристиан Эмманюэль Санон... который сейчас находится под стражей, и поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США», — сказал Шарль.

По его словам, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из «разработчиков плана убийства».

Ранее США отправили на Гаити сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сотрудников ФБР отправят на Гаити после убийства президента
Главу службы безопасности президента Гаити уличили в визитах в Колумбию