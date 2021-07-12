Сотрудников ФБР отправят на Гаити после убийства президента

США отправят на Гаити сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности после убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит Bloomberg.

«Нам известно о просьбе правительства Гаити о предоставлении американских войск. Мы анализируем ее, как и любой другой запрос о помощи. Запрос проходит проверку. Я не собираюсь забегать вперед», — отметил Кирби.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сотрудники ФБР помогут «оценить ситуацию» и то, как США могут помочь Гаити.

Ранее власти Гаити рассказали о том, что президент страны Жовенель Моиз был подвергнут пыткам перед тем, как его убили.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.