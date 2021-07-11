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Главу службы безопасности президента Гаити уличили в визитах в Колумбию

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Фото: RICARDO ARDUENGO / Reuters

Главу службы безопасности президента Гаити Димитрия Эрарда уличили в частых визитах в Колумбию перед убийством главы государства Жовенеля Моиза. Об этом сообщает колумбийская газета La Semana, передает РИА Новости.

По данным издания, Эрард часто летал в Эквадор, однако по пути всегда останавливался в столице Колумбии. Последний раз он летел в Боготу рейсом авиакомпании Avianca, после чего на два дня поехал в Кито. Вернувшись обратно в Боготу, Эрард вылетел в Доминиканскую Республику.

Именно в то время, когда глава службы безопасности находился на континенте, были согласованы окончательные детали преступления, в котором участвовали в том числе и отставные колумбийские военные, отмечает газета.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

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