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Задержанные американцы рассказали об организаторе убийства президента Гаити

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Фото: Estailove St-Val / Reuters

Задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане США Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали о спланировавшем преступление, пишет The New York Times.

По их словам, организатором убийства является некий иностранец с прозвищем Майк, который владеет и испанским, и английским языками.

Беседуя с журналистами, судья Клеман Ноэль отметил, что полная картина произошедшего, подразумевающая раскрытие заговора, устанавливается. Собеседник издания также сообщил, что, по словам задержанных американцев, подготовка к убийству в интенсивном режиме велась около месяца.

По его данным, Солаж и Венсан обсуждали детали преступления со своими сообщниками в одной из гостиниц в Петионвилле. Сами задержанные настаивают на том, что наемники собирались арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его.

Ранее задержанные раскрыли цель нападения на резиденцию государственного лидера. Отмечалось, что в ходе обыска в автомобилях задержанных помимо огнестрельного оружия обнаружили сервера камер видеонаблюдения из дома Моиза, а также чековую книжку супруги президента.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента Моиза оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

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