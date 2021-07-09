Задержанные американцы раскрыли цель нападения на президента Гаити

Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, раскрыли цель нападения на резиденцию государственного лидера. Их показания передает РИА Новости со ссылкой на местную газету Nouvelliste.

Речь идет о двух подозреваемых американцах гаитянского происхождения — Джеймсе Солаже и Жозефе Венсане. «Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — заявил судья Клеман Ноэль. Он не привел конкретные данные об упоминаемом ордере.

Судья также рассказал о результатах обыска в автомобилях задержанных. Помимо огнестрельного оружия, в машинах обнаружили сервера камер видеонаблюдения из дома Моиза, а также чековую книжку супруги президента.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента Моиза оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых предположительно выдавали себя убийцы.