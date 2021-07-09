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Службу безопасности убитого президента Гаити заподозрили в бездействии

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Фото: Reuters

Руководители службы безопасности убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вызваны в суд по подозрению в бездействии. Об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter со ссылкой на прокуратуру республики.

Ранее подобную версию выдвигала доминиканская газета Diario Libre. По данным издания, убийцы могут быть связаны с одним из сотрудников службы безопасности президента. Он мог принять участие в заговоре и «ослабить меры безопасности в резиденции».

Как сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер, отряд убивших президента наемников состоял из 26 человек. Его слова приводит Reuters. Пьер подтвердил, что выборы нового главы государства в Гаити состоятся 26 сентября, как и было запланировано.

8 июля полиция Гаити попросила у США помощи в расследовании убийства президента.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.

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