Гаити попросило у США помощи в расследовании убийства президента

Полиция Гаити направила США запрос о помощи в расследовании убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Эдвард Прайс в ходе брифинга с журналистами, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте ведомства.

Он также заявил, что не может подтвердить факт ареста гражданина США в связи с убийством Моиза. О том, что среди задержанных по подозрению в причастности к нападению на президента Гаити есть американец, ранее сообщила газета Washington Post со ссылкой на уполномоченного по вопросам выборов в Гаити Матиаса Пьера. По данным издания, задержанный — гражданин США гаитянского происхождения.

Ранее стало известно, что среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное.