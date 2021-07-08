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Среди убийц президента Гаити оказались иностранцы

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Фото: Reuters

Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев. Об этом сообшает РИА Новости со ссылкой на главу полиции страны Леона Шарля.

Во время пресс-конференции руководитель ведомства заявил, что полицейские произвели шесть задержаний и конфисковали пять автомобилей. Он отметил, что по меньшей мере трое нападавших оказались иностранцами.

Шарль также сообщил, что организаторов убийства все еще разыскивают. Всего по этому делу задержаны восемь человек — двоих преступников задержали 8 июля. Еще одна группа преступников окружена силовиками.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз пострадала. В критическом состоянии ее доставили для лечения в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас вдова президента находится в стабильном состоянии.

На территории республики введено военное положение.

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