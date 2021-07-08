Среди убийц президента Гаити оказались иностранцы

Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев. Об этом сообшает РИА Новости со ссылкой на главу полиции страны Леона Шарля.

Во время пресс-конференции руководитель ведомства заявил, что полицейские произвели шесть задержаний и конфисковали пять автомобилей. Он отметил, что по меньшей мере трое нападавших оказались иностранцами.

Шарль также сообщил, что организаторов убийства все еще разыскивают. Всего по этому делу задержаны восемь человек — двоих преступников задержали 8 июля. Еще одна группа преступников окружена силовиками.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз пострадала. В критическом состоянии ее доставили для лечения в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас вдова президента находится в стабильном состоянии.

На территории республики введено военное положение.