Число ликвидированных после убийства президента Гаити наемников увеличилось

Число ликвидированных после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза наемников увеличилось до семи. Об этом сообщил шеф национальной полиции Леон Шарль, передает РИА Новости.

«Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения», — сказал он.

Ранее стало известно, что среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное.