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Число ликвидированных после убийства президента Гаити наемников увеличилось

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Фото: Reuters

Число ликвидированных после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза наемников увеличилось до семи. Об этом сообщил шеф национальной полиции Леон Шарль, передает РИА Новости.

«Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения», — сказал он.

Ранее стало известно, что среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное.

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