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Названа возможная причина убийства президента Гаити

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Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Президента Гаити Жовенеля Моиза могли убить на фоне разборок между организованными преступными группировками, которые занимаются торговлей наркотиками. Такую возможную причину его гибели назвал заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых, передает канал 360.

«По моему глубокому убеждению, это внутреннее дело, и оно касается такого рода выяснения отношений между криминальными группировками, которые пытаются сменить власть и обеспечить себе некий приоритет в дальнейшем при реализации своих планов», — приводит сайт канала слова эксперта.

Как сообщил министр по делам голосования и межпартийных отношений страны Матиас Пьер, отряд убивших президента наемников состоял из 26 человек, передает Reuters. Пьер подтвердил, что выборы нового главы государства в Гаити состоятся 26 сентября, как и было запланировано.

8 июля полиция Гаити попросила у США помощи в расследовании убийства президента.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 пуль. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.

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