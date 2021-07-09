Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

Полиция Гаити задержала 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства.

Полиция начала операцию в 16:00 [23:00 четверга по московскому] и задержала 11 подозреваемых Представительство Тайваня о задержании подозреваемых

Утром в четверг, 8 июля, сотрудникам представительства поступила информация о том, что полиции Гаити необходимо проникнуть на территорию дипмиссии для преследования подозреваемых в убийстве президента. Сотрудники представительства дали согласие, полиция Гаити забрала подозреваемых.

Кто причастен к убийству?

Большая часть членов группировки, убившей президента, оказалась отставными колумбийскими военными. Как рассказал министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте​​​, Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Министр распорядился, чтобы полиция и армия Колумбии оказали незамедлительное содействие правительству Гаити в расследовании.

Шеф национальной полиции Леон Шарль также утверждает, что группировка состояла из 28 человек, 26 из них — граждане Колумбии, еще двое участников группировки оказались уроженцами Гаити.

«Служба небезопасности»

Руководители службы безопасности Моиза вызваны в суд по подозрению в бездействии, отмечали в прокуратуре республики. Такую же версию выдвигала доминиканская газета Diario Libre. По данным издания, убийцы могут быть связаны с одним из сотрудников службы безопасности президента. Предполагается, что один из охранников мог принять участие в заговоре и «ослабить меры безопасности в резиденции».

Группа неизвестных напала на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили президента из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.