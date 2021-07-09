Мир
 
Последние новости
Талибы раскрыли планы насчет Афганистана и других стран
Российским туристам назвали способы получения визы в Египет
Россиянка съездила на Кипр и назвала его «идеальным по всем статьям» курортом
В Новой Зеландии воздушный шар упал на дом
Российская школьница сдала ЕГЭ в восемь лет
МВД предложило отменить разрешения на временное проживание в России
В еще одном регионе России ввели масштабные ограничения из-за коронавируса
Не знавшая о беременности девушка неожиданно родила на парковке
Россиянин на Audi насмерть сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе
Новости партнеров
Прослушать новость

К убийству президента Гаити оказались причастны отставные колумбийские военные

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Большая часть членов группировки, убившей президента Гаити Жовенеля Моиза, оказалась отставными колумбийскими военными. Об этом заявил министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте​​​ в выступлении, которое опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

«В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза сегодня Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях этого преступления. Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии», — заявил Алонте.

Министр распорядился, чтобы полиция и армия Колумбии оказали незамедлительное содействие правительству Гаити в расследовании.

Ранее правоохранительные органы Гаити раскрыли гражданство 28 членов убившей президента страны группировки. отряд наемников состоял из 26 граждан Колумбии, еще двое участников группировки оказались уроженцами Гаити. Всего к этому часу задержано 17 участников преступной группы.

Одним из задержанных, как сообщают РИА Новости, оказался американец гаитянского происхождения Джеймс Солаж. Он говорил, что работает охранником в посольстве Канады в стране. Себя он описывал как «сертифицированного дипломатического представителя», защитника детей и подающего надежды политика на сайте благотворительной организации, которую он основал в 2019 году на юге Флориды. Однако

Группа неизвестных напала на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили президента из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Службу безопасности убитого президента Гаити заподозрили в бездействии
Названы подробности убийства президента Гаити
В Венесуэле намекнули на причастность США к убийству президента Гаити