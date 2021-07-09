Раскрыто гражданство 28 членов убившей президента Гаити группировки

Правоохранительные органы Гаити раскрыли гражданство 28 членов убившей президента страны Жовенеля Моиза группировки. Об этом сообщил шеф национальной полиции Леон Шарль, передает РИА Новости.

По его словам, отряд убивших Моиза наемников состоял из 26 граждан Колумбии, еще двое участников группировки оказались уроженцами Гаити.

Накануне службу безопасности убитого президента заподозрили в бездействии. Подобную версию выдвинули несколько местных изданий. По данным медиа, убийцы могут быть связаны с одним из сотрудников службы безопасности Моиза. Он мог принять участие в заговоре и «ослабить меры безопасности в резиденции».

Ранее сообщалось, что число ликвидированных наемников увеличилось до семи. «Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения», — заявили в полиции.

Группа неизвестных напала на резиденцию главы государства в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили президента из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Первая леди Гаити Мартин Моиз тоже пострадала, в критическом состоянии ее доставили в госпиталь в американском штате Флорида. Сейчас состояние вдовы президента оценивается как стабильное. Среди ликвидированных убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались трое иностранцев.