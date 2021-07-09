Захарова назвала убийство президента Гаити наглым и демонстративным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что ведомство будет следить за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она назвала убийство наглым и демонстративным, добавив, что оно произошло из-за внутренней нестабильности в стране.

Захарова отметила, что информация о задержании иностранных граждан, в том числе США, по обвинению в причастности к преступлению вызывает в российском МИД серьезную обеспокоенность. «Она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы», — сказала дипломат.

Она выразила надежду, что в Гаити привлекут к ответственности не только исполнителей убийства, но и его заказчиков, а также вероятных пособников.

7 июля группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, смертельно ранив его из огнестрельного оружия. Позже стало известно, что по делу задержаны два американца гаитянского происхождения.