По делу об убийстве президента Гаити задержали 19 подозреваемых

Правоохранители Гаити задержали 19 подозреваемых в участии в убийстве президента Жовенеля Моиза — 17 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Об этом сообщила Национальная полиция страны, передает РИА Новости.

Отмечается, что полиция продолжает поиски еще шести человек, которые сейчас в бегах.

Ранее задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане США Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали о спланировавшем преступление. По их словам, организатором убийства является некий иностранец с прозвищем Майк, который владеет и испанским, и английским языками. Также указывается, что подготовка к убийству в интенсивном режиме велась около месяца.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.