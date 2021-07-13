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Подозреваемые в убийстве президента Гаити оказались бывшими информаторами США

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Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Несколько подозреваемых в убийстве президента Гаити ранее были информаторами служб США

Несколько человек, которых подозревают в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее были информаторами правоохранительных органов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Как заявил его источник, к таким выводам пришли следователи, устанавливающие обстоятельства произошедшего. В деле также приводится заявление Управления по борьбе с распространением наркотиков США, подтвердившее, что один из подозреваемых периодически являлся для его сотрудников конфиденциальным источником информации.

Также в заявлении говорится что после убийства лидера страны этот информатор связался с сотрудниками управления. Те в свою очередь призвали его сдаться местным властям и оповестили о данных контактах официальных лиц в Гаити. Указанный информатор и еще один подозреваемый в итоге сдались властям Гаити. Там также осведомлены о том, что название данной службы выкрикивали некоторые участники нападения на Моиза.

По информации источников телеканала, некоторые подозреваемые ранее были информаторами Федерального бюро расследований США. Представители ФБР отказались от комментариев, но заявили, что проведении расследований используют «законные источники для сбора разведывательных данных».

Некоторые из участников нападения на президента были «колумбийскими наемниками, нанятыми через базирующуюся в штате Флорида компанию, работающую в сфере безопасности». Операцию, предположительно, координировал Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей в Гаити.

Санон был задержан накануне, 12 июля. По словам руководителя Национальной полиции Гаити Леона Шарля, задержанный поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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