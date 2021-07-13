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Минюст США проведет расследование убийства президента Гаити

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Фото: Andres Martinez Casares / Reuters
Министерство юстиции США проведет расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза

Министерство юстиции США проведет собственное расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Энтони Коли в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

Коли рассказал, что представители министерства оказывают помощь правительству Гаити в расследовании этого «чудовищного нападения». Так, высокопоставленные чиновники из США уже прибыли в страну и провели первоначальную оценку фактов и обстоятельств, связанных с убийством Моиза. «Министерство также расследует, было ли нарушено уголовное законодательство США в связи с этим делом», — сообщил пресс-секретарь ведомства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что несколько человек, подозреваемых в убийстве Моиза, ранее были информаторами правоохранительных органов США. В частности, сообщалось, что один из подозреваемых был осведомителем Управления по борьбе с распространением наркотиков США, и еще несколько — Федерального бюро расследований США.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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