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Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло

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Фото: RICARDO ARDUENGO / Reuters
Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза возросло до 23

Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза возросло до 23. Власти задержали еще двоих подозреваемых. Об этом сообщает Национальная полиция страны на странице в социальной сети Facebook.

В домах подозреваемых прошли обыски, в их жилищах было обнаружено большое количество огнестрельного оружия, в том числе восемь винтовок и пять дробовиков.

12 июля правоохранительные органы Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента страны Жовенеля Моиза. По словам Национальной полиции Гаити Леона Шарля, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из «разработчиков плана убийства».

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

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