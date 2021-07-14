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Охранники убитого президента Гаити не пришли на допрос

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Фото: Ricardo Arduengo / Reuters
Сотрудники службы охраны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза не явились на допрос

Сотрудники службы безопасности президента Гаити Жовенеля Моиза не явились на допрос в связи с его убийством. Об этом сообщает Rezo Nòdwès.

По данным издания, в прокуратуру должны были явиться главный инспектор Поль Эдди Амазан и генеральный координатор по вопросам безопасности Жан Агель Сивиль. Их вызвали в рамках расследования дела о гибели президента, но они проигнорировали требования прокуратуры.

Отмечается, что правоохранительные органы Гаити запретили всем лицам, кто служил в охране убитого президента, покидать страну, пока идет расследование его гибели. Всех их оставили на свободе, но обязали каждый день отмечаться в штаб-квартире генеральной инспекции.

Днем ранее стало известно, что министерство юстиции США проведет собственное расследование убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Несколько человек, подозреваемых в убийстве Моиза, ранее были информаторами правоохранительных органов США.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений, его жена также пострадала, но выжила.

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