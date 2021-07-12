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Вдова президента Гаити вспомнила страшные подробности убийства мужа

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Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вспомнила страшные подробности убийства мужа. Ее слова приводит издание France 24.

«В мгновение ока наемники ворвались в мой дом и изрешетили моего мужа пулями, <...> не дав ему даже возможности сказать хоть слово», — поделилась Моиз. Женщина заявила, что кровь ее мужа не должна быть пролита понапрасну, и призвала не дать стране «сбиться со своего пути».

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф ранее заявил, что Моиз подвергся пыткам перед тем, как его убили.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Его жена также была ранена, после ее отправили на лечение в США. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Правоохранительным органам удалось задержать возможного координатора операции по убийству Моиза.

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