Вдова президента Гаити вспомнила страшные подробности убийства мужа

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вспомнила страшные подробности убийства мужа. Ее слова приводит издание France 24.

«В мгновение ока наемники ворвались в мой дом и изрешетили моего мужа пулями, <...> не дав ему даже возможности сказать хоть слово», — поделилась Моиз. Женщина заявила, что кровь ее мужа не должна быть пролита понапрасну, и призвала не дать стране «сбиться со своего пути».

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф ранее заявил, что Моиз подвергся пыткам перед тем, как его убили.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Его жена также была ранена, после ее отправили на лечение в США. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. Правоохранительным органам удалось задержать возможного координатора операции по убийству Моиза.