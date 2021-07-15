Вдова президента Гаити впервые опубликовала фото из госпиталя

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз впервые опубликовала фото из госпиталя. Она разместила снимок на своей странице в Twitter.

Моиз поблагодарила своих лечащих врачей за медицинскую помощь.

Thank you for the team of guardian angels who helped me through this terrible time. With your gentle touch, kindness and care, I was able to hold on. Thank you! Thank you! Thank you! pic.twitter.com/wOOyj527bP — Martine Moïse (@martinejmoise) July 15, 2021

«Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей нежности, доброте и заботе я смогла выдержать. Спасибо! Спасибо! Спасибо!» — подписала она снимок.

Ранее Мартин Моиз вспомнила страшные подробности убийства мужа. «В мгновение ока наемники ворвались в мой дом и изрешетили моего мужа пулями, <...> не дав ему даже возможности сказать хоть слово», — поделилась вдова.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.