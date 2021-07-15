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Вдова президента Гаити впервые опубликовала фото из госпиталя

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Фото: Andres Martinez Casares / Reuters
Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз впервые опубликовала фото из госпиталя

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз впервые опубликовала фото из госпиталя. Она разместила снимок на своей странице в Twitter.

Моиз поблагодарила своих лечащих врачей за медицинскую помощь.

«Спасибо команде ангелов-хранителей, которые помогли мне пережить это ужасное время. Благодаря вашей нежности, доброте и заботе я смогла выдержать. Спасибо! Спасибо! Спасибо!» — подписала она снимок.

Ранее Мартин Моиз вспомнила страшные подробности убийства мужа. «В мгновение ока наемники ворвались в мой дом и изрешетили моего мужа пулями, <...> не дав ему даже возможности сказать хоть слово», — поделилась вдова.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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