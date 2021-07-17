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Вдову погибшего президента Гаити выпишут из больницы

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Жовенель и Мартин Моиз
Жовенель и Мартин Моиз
Фото: Andres Martinez Casares / Reuters
Вдову погибшего президента Гаити Мартин Моиз выпишут из больницы

Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз выпишут из больницы. Об этом сообщает портал Haiti24.

Отмечается, что Моиз планирует вскоре вернуться в страну, чтобы принять участие в похоронах мужа, Жовенеля Моиза.

Ранее Мартин Моиз впервые опубликовала фото из госпиталя. Она поблагодарила своих лечащих врачей за медицинскую помощь. До этого она также вспомнила страшные подробности убийства мужа.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

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