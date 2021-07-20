В Гаити отказались от идеи временного президента

В Гаити отказались от назначения временного президента до избрания нового главы государства на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

С 20 июля управление страной возьмет на себя правительство национального согласия. Основной упор в работе оно сделает на организации предстоящих выборов. Премьер-министром станет Ариэль Анри, назначенный на должность президентом Гаити Жовенелем Моизом за два дня до убийства. Отмечается, что президентские и парламентские выборы в стране назначены на 26 сентября. При необходимости, второй тур выборов главы государства пройдет 21 ноября.

Утром 10 июля сенат Гаити провозгласил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом республики утром 10 июля. Однако позже было принято решение отложить инаугурацию на неопределенный срок.

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.