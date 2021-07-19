Мир
 
Последние новости
Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку
Россия пообещала Таджикистану помощь в борьбе с экстремистами из Афганистана
ВОЗ заявила о распространении «лямбда»-варианта COVID-19
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Минобороны США озаботилось российскими гиперзвуковыми ракетами
В России объявили о скором окончании эры бумажных справок
Макгрегор ответил критикам
США и Германия смогли договориться по «Северному потоку-2»
Строительные компании рассказали Путину о кризисе в отрасли
Новости партнеров
Прослушать новость

Появились подробности последних минут жизни президента Гаити

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

За несколько мгновений до того, как он был убит, президент Гаити Жовенель Моиз несколько раз звал на помощь. Подробности о последних минутах жизни лидера страны приводит газета Miami Herald.

Услышав стрельбу около резиденции, Моиз на протяжении десяти минут безуспешно пытался вызвать собственную службу безопасности. Затем он позвонил комиссару гаитянской национальной полиции. «Они стреляют у дома... Мобилизуйте людей!» — сказал президент Гаити, отметив, что его жизнь в опасности. После этого воцарилась тишина, а затем раздались звуки выстрелов. Как рассказал газете офицер полиции, он тут же отдал своей команде приказ садиться в машины и выдвигаться в резиденцию президента.

Газета отмечает, что звонки из резиденции также получили как минимум три человека. На условиях анонимности они рассказали, что ворвавшиеся в здание преступники продолжали разговаривать с кем-то по телефону, чтобы опознать Моиза. Нападавшие обыскали весь дом, прежде чем обнаружили главу государства. После этого убийца выстрелил в него «без разговоров».

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Жена президента была ранена. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
‘My life is in danger. Come save my life.’ Haitian president’s desperate final pleas
На Гаити обвинили в убийстве президента иностранных наемников
Момент нападения на президента Гаити попал на видео