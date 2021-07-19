Появились подробности последних минут жизни президента Гаити

За несколько мгновений до того, как он был убит, президент Гаити Жовенель Моиз несколько раз звал на помощь. Подробности о последних минутах жизни лидера страны приводит газета Miami Herald.

Услышав стрельбу около резиденции, Моиз на протяжении десяти минут безуспешно пытался вызвать собственную службу безопасности. Затем он позвонил комиссару гаитянской национальной полиции. «Они стреляют у дома... Мобилизуйте людей!» — сказал президент Гаити, отметив, что его жизнь в опасности. После этого воцарилась тишина, а затем раздались звуки выстрелов. Как рассказал газете офицер полиции, он тут же отдал своей команде приказ садиться в машины и выдвигаться в резиденцию президента.

Газета отмечает, что звонки из резиденции также получили как минимум три человека. На условиях анонимности они рассказали, что ворвавшиеся в здание преступники продолжали разговаривать с кем-то по телефону, чтобы опознать Моиза. Нападавшие обыскали весь дом, прежде чем обнаружили главу государства. После этого убийца выстрелил в него «без разговоров».

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Жена президента была ранена. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.