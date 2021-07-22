Мир
 
Последние новости
Украина пригрозила продолжить борьбу против «Северного потока-2»
Захарова рассказала о предлогах США для введения новых санкций против России
США отказались делиться с Северной Кореей вакциной от коронавируса
В Киеве назвали решение по «Северному потоку-2» холодным душем
В США рассказали о «вселяющей ужас» российской ракете
Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор
Москвичам дали советы по безопасному отдыху на природе 
Российский «Прометей» назвали особенным вызовом для НАТО
В Киеве пригрозили России реваншем по «Северному потоку-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Госдеп рассказал о проходивших военную подготовку США убийцах президента Гаити

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ricardo Arduengo / REUTERS

Госдеп и Пентагон выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, участвовавших в программах военной подготовки США. Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает ТАСС.

Он уточнил, что подозреваемые проходили службу в вооруженных силах Колумбии.

21 июля полиция Гаити задержала еще трех подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, среди них двое полицейских. Таким образом, число задержанных по делу об убийстве главы государства возросло до 26. 12 июля правоохранительные органы Гаити задержали возможного координатора заговора.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Убийцы выпустили в главу государства 12 пуль.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Новое правительство Гаити взяло на себя управление страной
Полиция Гаити задержала еще трех подозреваемых в убийстве президента
В Гаити отказались от идеи временного президента