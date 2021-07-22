Госдеп рассказал о проходивших военную подготовку США убийцах президента Гаити

Госдеп и Пентагон выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, участвовавших в программах военной подготовки США. Об этом заявил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает ТАСС.

Он уточнил, что подозреваемые проходили службу в вооруженных силах Колумбии.

21 июля полиция Гаити задержала еще трех подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, среди них двое полицейских. Таким образом, число задержанных по делу об убийстве главы государства возросло до 26. 12 июля правоохранительные органы Гаити задержали возможного координатора заговора.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Убийцы выпустили в главу государства 12 пуль.