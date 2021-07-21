Полиция Гаити задержала еще трех подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза, среди них двое полицейских. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль, передает ТАСС.

Таким образом, число задержанных по делу об убийстве главы государства возросло до 26. Шарль отметил, что еще семеро сотрудников полиции «помещены в изоляцию», об их задержании речь пока не идет.

15 июля Национальная полиция Гаити сообщила о задержании двоих подозреваемых, на тот момент их число составило 23. В домах подозреваемых прошли обыски, в их жилищах было обнаружено большое количество огнестрельного оружия, в том числе восемь винтовок и пять дробовиков.

12 июля правоохранительные органы Гаити задержали возможного координатора операции по убийству президента. По словам Национальной полиции Леона Шарля, задержанный — гражданин Гаити, который является одним из «разработчиков плана убийства».

На резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.