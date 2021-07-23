Мир
 
Последние новости
В Госдуме оценили предложение Путина по Курилам и Японии
Впервые обнаружен зародыш луны вокруг планеты
Кот вернулся домой через девять месяцев после собственной кремации
Спасение туристки из штормящего моря в Сочи возмутило россиян
Мужчина изменил разрез глаз ради внешности азиата
ЕСПЧ отклонил запрос России по поводу блокады Крыма и русского языка на Украине
Миру предсказали дефицит смартфонов
Телеведущий Александр Олешко объяснил давний отказ от московской прописки
В Совфеде ответили на обещание министра обороны Польши разместить танки в России
Россиянка тайком передала доставщику роллов записку с просьбой о помощи
Новости партнеров
Прослушать новость

На похоронах президента Гаити началась стрельба

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Matias Delacroix / AP

На похоронах недавно убитого президента Гаити Жовенеля Моиза распылили слезоточивый газ, началась стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Данные о выстрелах пока что не подтверждены, но известно, что делегации США и другим иностранцам, прибывшим на церемонию, пришлось укрыться в автомобилях из-за мероприятий по разгону беспорядков возле места похорон президента.

Ранее в тот же день агентство сообщало, что разгневанные граждане Гаити в течение двух дней продолжают массовые протесты из-за того, что расследование убийства главы государства якобы не проводится должным образом. Отдельные группы демонстрантов перегородили дороги и подожгли покрышки.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдеп рассказал о проходивших военную подготовку в США убийцах президента Гаити
Полиция Гаити задержала еще трех подозреваемых в убийстве президента
Минюст США проведет расследование убийства президента Гаити