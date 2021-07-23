На похоронах президента Гаити началась стрельба

На похоронах недавно убитого президента Гаити Жовенеля Моиза распылили слезоточивый газ, началась стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

Данные о выстрелах пока что не подтверждены, но известно, что делегации США и другим иностранцам, прибывшим на церемонию, пришлось укрыться в автомобилях из-за мероприятий по разгону беспорядков возле места похорон президента.

Ранее в тот же день агентство сообщало, что разгневанные граждане Гаити в течение двух дней продолжают массовые протесты из-за того, что расследование убийства главы государства якобы не проводится должным образом. Отдельные группы демонстрантов перегородили дороги и подожгли покрышки.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.