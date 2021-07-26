Бандиты под видом медиков расстреляли женщину-политика

В Гондурасе преступники, переодетые в медиков, устроили стрельбу в доме бывшего депутата Каролины Эчеверрии. Об этом сообщает издание Tiempo.

По информации издания, бандиты попали в дом под предлогом выявления случаев заболевания COVID-19. Когда политик открыла дверь, в дом ворвались пятеро человек и начали стрелять в нее и ее мужа. Позже злоумышленники скрылись на такси.

Женщина скончалась на месте. Муж госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Полиция уже задержала одного из нападавших.

7 июля на Гаити вооруженные преступники атаковали президентскую резиденцию. Злоумышленники пытали, а потом расстреляли главу страны Жовенеля Моиза. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения в результате атаки. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.