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Минобороны собралось привлекать россиян в армию зарплатами и бесплатной едой

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Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как россиян будут привлекать на службу в армию. Его слова передает URA.RU в своем Telegram-канале.

Минобороны собирается приглашать людей пройти военную службу с помощью высоких зарплат и бесплатной еды. «У нас зарплата выше и в столовке кормят лучше, тем более, бесплатно», — сказал он и отметил, что это «немаловажный момент».

Таким образом, считает министр обороны, молодежь начнет активнее идти в армию.

Ранее в мае Шойгу оценил предложение ввести обязательную военную подготовку в России. Он заявил, что на протяжении последних 20 лет велись разговоры о военной подготовке и о том, чтобы такой предмет появился в различных образовательных заведениях.

Министр обороны также призвал не пускать на службу в армию людей, употреблявших наркотические и психотропные средства. Будут ли действовать такие требования к последующему призыву, он не сказал.

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