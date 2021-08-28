Российским пенсионерам старше 70 лет напомнили о льготах

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм» о льготах для пенсионеров старше 70 лет.

Эксперт отметила, что льготы и доплаты для данной категории лиц бывают федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам вне зависимости от места проживания. В частности, неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право оплачивать взносы за капремонт со скидкой 50 процентов в случае отсутствия задолженности и при условии, что жилье находится в собственности. Помимо этого данная категория лиц может получить субсидию на частичную компенсацию стоимости коммунальных платежей, если на оплату ЖКУ уходит не менее 22 процентов ежемесячного дохода пенсионера.

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При достижении 80 лет одинокие граждане полностью освобождаются от уплаты данных платежей. Кроме того, для людей старше 80 лет предусмотрена надбавка к пенсии в виде 100-процентного повышения ее фиксированной части. Получить льготы можно, лично обратившись в отделение Пенсионного фонда России или в МФЦ, либо направив соответствующее заявление через сайт Госуслуг.

Региональные льготы и доплаты зависят от состояния местного бюджета. Они могут касаться медицинской поддержки, предполагать скидки в продуктовых магазинах или бесплатные лекарства и так далее.

Ранее эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал российским пенсионерам о не требующих оплаты налогах. Так, им не нужно платить налоги, связанные с доходом и имуществом.