Юрист назвал положенные к пенсии доплаты в 2021 году

В 2021 году не стоит ожидать дополнительных выплат к пенсиям и пособиям сверх положенного, как это было в 2020 году. Об этом агентству «Прайм» заявил генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

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При этом он указал, что лицам старше 80 лет, инвалидам первой группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты. Также Баранов указал на скидку на оплату жилищных и коммунальных услуг; снижение налоговой нагрузки на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионера; возможность бесплатного санаторного лечения, а также компенсация и проезд до места отдыха и обратно.

Юрист отметил, что в разных регионах страны существуют свои доплаты, о которых лучше узнавать в территориальных центрах или по горячей линии Пенсионного фонда России.

16 марта почетный член президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала про условия, при которых россияне могут претендовать на повышенные пенсии и льготы. Так, для получения социальных доплат нужно иметь звание ветерана труда. Также на льготы могут претендовать те, у кого есть государственные награды: например, ордена, почетные грамоты, благодарности министерств и другое.

Ранее Минтруд России назвал критерии для дополнительной выплаты некоторым категориям пенсионеров. В ведомстве напомнили, что размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров зависит от индекса роста среднемесячной заработной платы. Минтруд предложил утвердить этот показатель за 2020 год в размере 1,06, так как, согласно данным Росстата, темп роста среднемесячной начисленной зарплаты за прошлый год составил 106 процентов.