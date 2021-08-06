Стало известно о возможных льготах для одной категории россиян на оплату ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал о льготах, которые, возможно, будут введены для одной категории россиян на оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, в настоящее время ведется обсуждение по изменению льгот для пенсионеров. Пока нет точного понимания, как именно будут формироваться тарифы на коммунальные услуги, но не исключено, что они снизятся.

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«Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100 процентов от стоимости услуг ЖКХ», — пояснил Минко.

Он добавил, что для трудоспособных родственников льготы действовать не будут, а тарифы распределят пропорционально количеству проживающих. Эксперт заключил, что такие меры для пенсионеров оправданы, а их экономического обоснования можно добиться за счет оптимизации логистики и работы ресурсных компаний.

Ранее эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал российским пенсионерам о не требующих оплаты налогах. Так, им не нужно платить налоги, связанные с доходом и имуществом.

