В правительстве России рассказали о начале выплат миллионам россиян

Более 12 миллионов человек, которые получают пенсию через почту и другие доставочные организации, с 3 сентября начинают получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей, сообщила на заседании правительства вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Гражданам, которые получают пенсию через "Почту России" и иные доставочные организации, выплата единовременной денежной выплаты началась с сегодняшнего дня на сумму 125 миллиардов рублей для 12,5 миллиона наших граждан», — рассказала она.

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Глава Минтруда Антон Котяков на полях Восточного экономического форума, в свою очередь, заявил, что 2 сентября единовременную выплату получили более 30 миллионов российских пенсионеров. Речь идет о тех гражданах, которым деньги приходят на карту.

Поддержка пенсионеров обеспечена указом президента России Владимира Путина от 24 августа. С инициативой глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Выплаты обеспечат также и военным.