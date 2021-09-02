Российским пенсионерам напомнили о получении единовременной выплаты

Российские пенсионеры, которым приходит пенсия на карту, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в четверг, 2 сентября. Об этом напомнило агентство «Прайм».

Об этом ранее сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, всего выплаты получат 30,7 миллиона пенсионеров, а еще 12,7 миллиона человек, которые получают пенсии на дому, с помощью Почты России или других доставщиков, получат выплату одновременно с пенсией.

Всего правительство России выделит более 454 миллиардов рублей на эти цели. Средства по инициативе партии «Единая Россия» получат в том числе работающие и военные пенсионеры.

24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент страны Владимир Путин призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Региональным отделениям «Единой России» поставили задачу по разъяснению людям порядка получения выплат.