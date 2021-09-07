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Россиянам рассказали о доплатах к пенсии за родственников

Специалист Биезбардис: российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников
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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что у российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.

Как объяснил эксперт, что эти программы предусматривают выплаты для пенсионеров по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Также повышенную фиксированную выплату может получить пенсионер, у которого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники: дети, родители, супруг или супруга, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, напомнил Биезбардис Для их получения следует обратиться в отделение Пенсионного фонда или в МФЦ. Сумма выплаты составляет треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого иждивенца (максимум – 100 процентов, что в 2021 году составляет 6044,48 рубля). Фиксированная пенсия многократно увеличивается для пенсионеров при достижении возраста 80 лет, наличии инвалидности I группы и многолетнего стажа работы в районах Крайнего Севера.

С 1 февраля выплата в размере 1752,52 рубля предусмотрена пенсионерам, чьи родственники умерли или пропали без вести во время боевых действий либо при исполнении своих служебных обязанностей. Пенсионерам — детям первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями, полученными при воздействия радиации на их родителей положены 1459,52 рубля в месяц.

Выплата в 4378,49 рубля полагается родителям и женам военнослужащих, погибших во время защиты СССР. Доплаты установлены и родственникам участников боя в Аргунском ущелье. Право на ежемесячные выплаты есть у родственников умерших или погибших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации или полных кавалеров ордена Славы.

Евгений Биезбардис добавил, что дополнительные 500 рублей в пенсии могут получать супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о грядущих изменениях в правилах выплаты пенсий. Как объяснила финансист, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать заявления на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

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