Пенсионерам назвали выгодный способ вложения выплаты в 10 тысяч рублей

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников в беседе с «Московским комсомольцем» назвал выгодный способ вложения выплаты для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей

По мнению экономиста, большинство пенсионеров, которые получат эти деньги, скорее всего, отправятся с ними в магазины. «Если у вас есть возможность их не тратить на текущие проблемы, можно положить на свой депозит или открыть новый текущий счет», — отметил Масленников.

Эксперт добавил, что в настоящее время средняя максимальная ставка десяти ведущих банков страны составляет 6,61 процента. Он подчеркнул, что это почти вровень с инфляцией, однако если в сентябре Центробанк повысит ключевую ставку, то вверх пойдут и депозитные вложения.

Также Масленников посоветовал через банки или финансовых посредников купить облигации федерального займа, где доход составляет около семи процентов годовых.

Ранее замглавы Минтруда страны Ольга Баталина сообщила, что выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей получат в том числе те жители России, которым полагается пенсия по инвалидности или потере кормильца. «Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — сказала она, добавив, что также деньги поступят семьям, потерявшим кормильца.

