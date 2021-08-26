Минтруд уточнил получателей новых выплат пенсионерам

Выплату для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей получат в том числе те жители России, которым полагается пенсия по инвалидности или потере кормильца, уточнила замглавы Минтруда страны Ольга Баталина, пишет РИА Новости. Речь идет о новых мерах поддержки, предложенных ранее президентом России Владимиром Путиным.

«Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча», — разъяснила замминистра, добавив, что также деньги поступят семьям, потерявшим кормильца.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

В министерстве также сообщили, что до конца следующей недели 10 тысяч рублей выплатят 30,7 миллиона пенсионеров, а еще 12,7 миллиона человек начнут получать деньги с 3 сентября. Дата зависит от способа выплаты пенсии: на банковскую карту или с доставкой на дом с помощью сотрудников «Почты России».

Расходы на выплаты оцениваются в 500 миллиардов рублей. Указ о мерах поддержки Путин подписал 24 августа, с предложением о выплатах он выступил 22 августа, указав на ускорившуюся в этом году инфляцию.

