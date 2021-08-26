Назван срок начала выплат 10 тысяч рублей российским пенсионерам

Свыше 30 миллионов пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели

Выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели на карту получат 30,7 миллиона пенсионеров. Еще 12,7 миллиона начнут получать ее с 3 сентября. Такой срок назвали в Минтруде, передает ТАСС.

Дата зависит от способа выплаты пенсии: на банковскую карту или доставка на дом с помощью сотрудников «Почты России». Деньги на выплаты россиянам, анонсированные президентом страны Владимиром Путиным, будут взяты из дополнительных ненефтегазовых доходов и не повысят инфляцию. Об этом ранее рассказали в ЦБ.

Речь идет о выдаче по 10 тысяч рублей всем пенсионерам, в том числе работающим, и по 15 тысяч рублей всем сотрудникам силовых ведомств. По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции.

Глава Минфина Антон Силуанов предварительно оценил расходы на эти цели в 500 миллиардов рублей. Он добавил, что средства поступят из доходов бюджета этого года.

